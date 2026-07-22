Cześć Wykop!

Jesteśmy Brave Mind Fighters - siedmioosobowym, interdyscyplinarnym zespołem polskich inżynierów i badaczy AI. Rozwijamy systemy sterowania ruchem dla robotów humanoidalnych i reprezentujemy Polskę w międzynarodowym turnieju walk robotów URKL 2026 w Shenzhen.

Do turnieju zgłosiło się ponad 200 zespołów z całego świata. Do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się tylko 32 drużyny, a my zajęliśmy 4. miejsce w kwalifikacjach. Jesteśmy przy tym jedynym zespołem z Europy, który dotarł tak daleko.

W turnieju wszystkie drużyny pracują na tej samej platformie - humanoidalnym robocie EngineAI T800. O wyniku nie decyduje więc zakup lepszego robota, ale jakość stworzonego oprogramowania, danych i treningu.

Uczymy humanoida między innymi:

- wykonywania ciosów i całych sekwencji ruchów,

- utrzymywania równowagi i gardy,

- reagowania na kontakt z przeciwnikiem,

- odzyskiwania stabilności po uderzeniu,

- podejmowania decyzji w dynamicznej sytuacji.

Wykorzystujemy do tego motion capture, uczenie ze wzmocnieniem, symulacje fizyczne, motion retargeting oraz techniki sim-to-real. Walki są widowiskowe, ale dla nas stanowią przede wszystkim poligon doświadczalny dla Physical AI - sztucznej inteligencji działającej w prawdziwym, fizycznym świecie.

Przed nami kolejny etap rywalizacji w Shenzhen. Żeby cały zespół mógł polecieć do Chin, przeprowadzić testy na fizycznym robocie i walczyć dalej, szukamy sponsorów oraz partnerów strategicznych. Potrzebujemy również dostępu do robotów, laboratoriów, infrastruktury obliczeniowej i wsparcia organizacyjnego.

Każda pomoc ma znaczenie. Indywidualnie można wesprzeć nas tutaj:

Wesprzyj Brave Mind Fighters — 4. miejsce na świecie, teraz Shenzhen!

Firmy i organizacje zainteresowane sponsoringiem lub współpracą zapraszamy do kontaktu:

wspolpraca@bravemindfighters.com

Strona Brave Mind Fighters



Śledźcie nasze przygotowania i kulisy turnieju również na Instagramie (bravemindfighters) oraz X (@BMF_PL).