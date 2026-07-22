Cześć Wykop!
Jesteśmy Brave Mind Fighters - siedmioosobowym, interdyscyplinarnym zespołem polskich inżynierów i badaczy AI. Rozwijamy systemy sterowania ruchem dla robotów humanoidalnych i reprezentujemy Polskę w międzynarodowym turnieju walk robotów URKL 2026 w Shenzhen.
Do turnieju zgłosiło się ponad 200 zespołów z całego świata. Do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się tylko 32 drużyny, a my zajęliśmy 4. miejsce w kwalifikacjach. Jesteśmy przy tym jedynym zespołem z Europy, który dotarł tak daleko.
W turnieju wszystkie drużyny pracują na tej samej platformie - humanoidalnym robocie EngineAI T800. O wyniku nie decyduje więc zakup lepszego robota, ale jakość stworzonego oprogramowania, danych i treningu.
Uczymy humanoida między innymi:
- wykonywania ciosów i całych sekwencji ruchów,
- utrzymywania równowagi i gardy,
- reagowania na kontakt z przeciwnikiem,
- odzyskiwania stabilności po uderzeniu,
- podejmowania decyzji w dynamicznej sytuacji.
Wykorzystujemy do tego motion capture, uczenie ze wzmocnieniem, symulacje fizyczne, motion retargeting oraz techniki sim-to-real. Walki są widowiskowe, ale dla nas stanowią przede wszystkim poligon doświadczalny dla Physical AI - sztucznej inteligencji działającej w prawdziwym, fizycznym świecie.
Przed nami kolejny etap rywalizacji w Shenzhen. Żeby cały zespół mógł polecieć do Chin, przeprowadzić testy na fizycznym robocie i walczyć dalej, szukamy sponsorów oraz partnerów strategicznych. Potrzebujemy również dostępu do robotów, laboratoriów, infrastruktury obliczeniowej i wsparcia organizacyjnego.
Każda pomoc ma znaczenie. Indywidualnie można wesprzeć nas tutaj:
Wesprzyj Brave Mind Fighters — 4. miejsce na świecie, teraz Shenzhen!
Firmy i organizacje zainteresowane sponsoringiem lub współpracą zapraszamy do kontaktu:
wspolpraca@bravemindfighters.com
Strona Brave Mind Fighters
Śledźcie nasze przygotowania i kulisy turnieju również na Instagramie (bravemindfighters) oraz X (@BMF_PL).
Pokażmy, że polscy inżynierowie mogą rywalizować w światowej czołówce robotyki humanoidalnej. Będziemy wdzięczni za wykop, komentarz i udostępnienie!
Komentarze (12)
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nie wiedziałem że coś takiego istnieje
A tu w Chinach mamy walki humanoidalnych AI robotów. Coś niesamowitego.
Prawdziwa robotyka nie rozwijana w dużych korporacjach, a nie u studenciaków co wymyślili sobie jak wyciągnąć kasę od frajerow na ich robociki sterowane padem.