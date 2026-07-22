Mamy rekord? Lekarz zarobił 3 miliony w szpitalu w Białymstoku
Rekordzista trzy miliony zł, kolejnych 16 osób od 1 do 1.5 miliona w tym samym szpitalu.mindy-moo
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Rekordzista trzy miliony zł, kolejnych 16 osób od 1 do 1.5 miliona w tym samym szpitalu.mindy-moo
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Komentarze (51)
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@paramedix: Dodajmy, że wybitnym specjalistą ale na miarę powiatu albo co najwyżej województwa. A to tylko dlatego, że ograniczyli podaż i jest ich raptem kilku o tej specjalizacji. Więc jest w ścisłej czołówce tej specjalizacji... bo jest ich pewnie z 5 osób. XD
Jak nie ma konkurencji to każdy jest specjalistą w czymś. Oni co prawda głównie w wydojeniu kasy.
"Do Białostockiego Centrum Kolesiostwa Pod Przykrywką Onkologii trafi 17 mln zł wsparcia dla 5 konowałów"
@NieglosujnaPis:
A dobrej Polsce czeka na następną wypłatę.
opaske na kostke areszt domowy i odpracowac w szpitalu po 200 zł/h a karmic sie bedzie szpitalnym kateringiem i tak do aż spłacenia długu
Mozna jeszcze rozwazyc policyjny transport miedzy szpitalem a domem zeby czół nadzór i nierobił wycieczek po miescie w drodze
Lub mozna im postawic kontenery na terenie szpitala i niech tam siedzi wkoncu moga nawet 72h na dobe pracowac to 24h
@yebiedienko: Do innego powiatu? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)