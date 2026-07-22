Wygrali ze skarbówką 227 spraw. Firma i tak upadła, ponad tysiąc osób na bruku
Spółki warszawskiej firmy Business Process Outsourcing International wygrały przed sądami administracyjnymi 227 spraw, ale wskutek zablokowania pieniędzy na kontach musiały zamknąć działalność. Sąd uznał, że 90 proc. decyzji skarbówki nie miało podstaw prawnych. Pracę straciło ponad 1000 osób.zwyklychlopakszary
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Komentarze (21)
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Wygląda, że zastosowali optymalizację - pewnie VAT na Malcie był niższy - bo znale_li jakąś lukę s prawie. Ale jakoś nadmiernie bym ich nie żałował, tym bardziej, że - jeśli wyrok jest końcowy - będą mogli wygrać proces
@Marcinnnn8:
co wiecej, tam pisze, ze w 90% nie mialo podstaw... czyli jak na moj gust, to tam 10% spraw jeszcze wygral fiskus ;)
Co wiecej, z artykulu wynika, ze w spolkiz grupy kapitalowej wygasily dzialalnosc... czyli z tego wynika, ze tych firm pozwanych przez KAS bylo wiecej, niz jedna...
Szczyt polskiej przedsiębiorczości - bodyleasing i wynajmowanie roboli na godziny oraz branie za to prowizji xD
to o tych (ponad) 25 zlamaniach prawa mozna zapomniec, jest ok ;p
ostrozny bylbym tez na miejscu zarzadu z krzyczeniem w mediach o utracie pracy przez 1000 osob bo jeszcze ktos sprawdzi jakie bylo zatrudnienie w tych spolkach i stwierdzi ze sie naleza skladki tak za ~990 osob.