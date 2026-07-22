Nie wiem w szczegółach, jakie jest prawo, ale tak na chłopski rozum, to skoro usługa była wykonywana w Polsce, to i VAT powinien być w Polsce zapłacony. Sąd uznał inaczej, ale tutaj kibicuję Skarbówce.

Wygląda, że zastosowali optymalizację - pewnie VAT na Malcie był niższy - bo znale_li jakąś lukę s prawie. Ale jakoś nadmiernie bym ich nie żałował, tym bardziej, że - jeśli wyrok jest końcowy - będą mogli wygrać proces Pokaż całość