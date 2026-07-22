Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
Lekarz rekordzista z Krakowa zarobił 2,3 miliona zł w 2025 roku. To najwięcej w MałopolscePIAN--A_A--KTYWNA
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Lekarz rekordzista z Krakowa zarobił 2,3 miliona zł w 2025 roku. To najwięcej w MałopolscePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (87)
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Lekarze k---a drenują system na dziesiątą stronę a tymczasem ludzie umierają w kolejkach albo muszą robić internetowe zrzutki na leczenie. To jest k---a skandal.
to nie jest kraj dla młodych ludzi,
to raj dla lekarzy
Jakiś wykopek to napisał a ja powtarzam jak papuga.
@dese: Miał najtrudniejszą biologię z nich wszystkich.