Doktór sobie kradnie pieniądze, które Areczek ciężko wypracowuje za swoją minimalną w podatkach i składkach. Dzięki temu może kupić "kurnik inwestycyjny", żeby Areczek mógł oddać doktorkowi niemal ostatnie swoje pieniądze za wynajem 10 metrów dachu nad głową. A na koniec Areczek, bo ma dobre serduszko, odmówi sobie dzisiaj kebaba i zje kanapki z mortadelą, żeby wpłacić 30zł na siepomaga, bo chora osoba potrzebuje 50 tysięcy żeby nie umrzeć. Które wcześniej wziął doktór.