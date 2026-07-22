Orlen sprzedawał Ukrainie paliwo za grosze? Spółka ostro reaguje
W internecie zawrzało po ujawnieniu przez Piotra Nisztora wyliczeń, według których Orlen dostarczał paliwo do Ukrainy zaPIAN--A_A--KTYWNA
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W internecie zawrzało po ujawnieniu przez Piotra Nisztora wyliczeń, według których Orlen dostarczał paliwo do Ukrainy zaPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (137)
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Ile by to nie było, mniej lub bardziej płacimy za to my :)
@Gjbgghbhhjj: z takiego samego powodu jak kiedy mowia o Zelenskim, to zawsze jest "dej dej, hehe zebrak", ale wielki pan putin prowadzi szachy 80d i proszenie o zolnierzy z korei polnocnej albo paliwo ze wschodu, to nie zebranie tylko normalna sprawa jak sie jest wielkim mocarstwem xD
Ciekawe czy w czasie
Komentarz usunięty przez moderatora
No i bo to pierwszy raz władza kłamie? Ruscy też im gaz zakręcili bo kradli z tego co było transferowane, więc to że państwowa spółka w szczycie rozdawnictwa dla ukrów śmiała śmieć zrobić jakieś przedpłaty to słaby bajt. Zwłaszcza jak potrafili przelać miliardy od
Orlen się tłumaczy, że nie można porównywać tej stawki z ceną paliwa na stacjach bo przy dystrybutorze w Polsce płacimy jeszcze akcyzę i podatki.
Ale trzeba mieć zryty beret żeby się na to nabrać
Wystarczy zapostowac prawakom ich polityków.
30min i już zakopane, brawo wykop!
2.94zł/l średnio kosztuje paliwo eksportowane na Ukrainę