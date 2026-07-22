Psiarze zabrali już wszystko normalnym ludziom. Nie da się jeździć polskim pociągiem bo w środku pełno śmierdzących psów. Nie da się wejść do większości restauracji. Nad polskie morze nie ma co jechać - plaża to już właściwie wybieg dla psów. Oprócz smrodu i zaczepiania ludzi dochodzi ciągły hałas bo głupie kundle non-stop ujadają.