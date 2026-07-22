Awantura o psy w pociągu PKP Intercity. "Ludzie, co wy macie w głowach?!"
Podróż trzema małymi psami w jednym z pociągów PKP Intercity wywołała gorącą dyskusję w sieci. Pasażerka opublikowała naPIAN--A_A--KTYWNA
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Podróż trzema małymi psami w jednym z pociągów PKP Intercity wywołała gorącą dyskusję w sieci. Pasażerka opublikowała naPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (83)
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@IntruDroid: co ciekawe, woda dla człowieka cyk 8 zł 0,3 litra, a dla psa za darmo cala wielka miska ¯\(ツ)/¯
btw jak ktoś potrzebuje jeszcze dowód że opinie kobiet można olewać, to własnie psiary najlepiej to pokazują czemu
@ordynarny_cham: zwykle obluga z Warsu nakazuje takim delikwentom zrobic miejsce i w---------c
Przed chwilą odlapilem kamerkę live i od razu wypatrzyłem obesrańca mimo, że tradycyjnie unikają oficjalnych wejść. Jednak czują się już calkiem bezkarni widać.
@HabaHabaZutZut: niezla odklejka
Albo ukraiński paszport ( ͡º ͜ʖ͡º)
Kobiety za wychowanie psiecka przechodzą na wcześniejszą emeryturę ( ͡° ͜ʖ ͡°)