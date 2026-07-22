znaczy się, ja do chińskim aut nic nie mam, czemu? bo wreszcie ktoś myśli trochę i sa w przystępnych cenach no sorry pokażcie mi za 100k jakieś kałdi. Zresztą nawet jak bym miał tyle kasy w życiu bym niemca nie kupił, ja tylko firmowe paliwo, firmowy samochóooood xd, tylko gorzej jak sobie przypomne że to moje auto, moje dg i to ja płacę leasingi, ale tak serio gdybym wiedział na 100% że Pokaż całość