Chińczycy ograli Unię ich własną bronią. Zaorali UE hybrydami, wymijając cła
Mogło wydawać się, że Unia Europejska zablokuje ekspansję chińskich producentów samochodów za pomocą ceł, jednak Pekin po raz kolejny przechytrzył urzędników z Brukseli. Chińskie koncerny, zamiast forsować wyłącznie auta w pełni elektryczne, uderzyły w czuły punkt europejskiego rynku: hybrydy plug-iFXMAG
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Komentarze (182)
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Eksport automotive z PL to ponad 20%. Ale zwolnienia w branży już się zaczęły. Poczekaj kilka lat a będzie płacz na wykopie że UE nie chroni branży xd
7.2% Polaków w tej branży pracuje. Ilościowo drugi wynik Europy.
@Wellmen: Zmartwię cię, ale w miarę fajny BYD elktryczny kosztuje ponad 200k
@Wellmen: To jest myślenie tylko tu i teraz. Chiny od lat jadą na państwowym wsparciu, dumpingowych cenach i wygryzaniu konkurencji z rynku, a jak już go przejmą, to wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa z cenami. Zobacz, jak było z Xiaomi - najpierw tanio, agresywnie, bez konkurencji, a potem nagle rynek
A tak bardziej na serio i zakładając że niby kupowanie europejskich to jest wspieranie tej niby własnej gospodarki to sorry. Szukałem na początku samochodu europejskiego. Syf straszny i przepłacony. Stellantis to jest jakaś kpina a niemieckich marek nie
Okradanie kogoś a nie kupowanie jego szrotu to zupełnie dwie inne rzeczy. Ale jak lubisz płacić 180k za 1.2 PureTech w golasie to nie odradzam. Dzięki takim konsumentom europejska gospodarka będzie niezwyciężona. Naprzód żołnierzu! Ku chwale Stellantisa!
Jak mi ich bardzo nie jest szkoda- mimo tego, że ich gorszy przemysł samochodowy to również cios dla nas
@Macior_Pacior: No patrz, lata temu VW sprzedawał Phaetona - i według doniesień medialnych był stratny na każdej sztuce jakieś 28k EUR :). Natomiast na Bugatti Veyron - jeszcze więcej.
Kto wie, może SU7 podzieli los phaetona... a może znajdą sposób
Przeniesienie produkcji do Chin, oddanie know-how przez prywatne firmy działające na wolnym rynku to centralne sterowanie? XDDDD