Dlaczego o tym, że Żabka to jest tak straszny biznes czytam tylko na wybiórczej. A jednocześnie ta franczyza ma aż tyle punktów? Nie ma w Poznaniu miejsca w którym można by stanąć i w zasięgu wzroku nie mieć Żabki. U mnie na osiedlu było kilka zmian, ale od jakiś 3-4 lat jest ten sam franczyzobiorca i nie wygląda jakby był milionerem, który postanowił p-----------ć swoje pieniądze w dokładanie do swojego punktu.