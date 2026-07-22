Jak Żabka traktuje franczyznobiorców
Joanna: Gdy zamknęłam sklep, zaczęły spływać od Żabki wezwania za wywóz śmieci (2 tys. zł)., choć śmieci wywoziłam regularnie i te śmietniki dawno już pochowałam. Nie napisali nawet, za jaki okres są te płatności. Dostałam 45 faktur na 72 tys zł za prąd. Napisali, że to refaktura.musztym
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Komentarze (25)
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A to ze siec przez polityczne koneksje jest tam gdzie jest i praktycznie bez zadnego wysilku ominela zakazy handlu w nd, przy okazji wykanaczajac male sklepy osiedlowe.
Ze wspiera patologie i alkoholizm promkami na alko, ostatnia to wygraj 100 000zl jak kupisz p--o, plus w dupie ma jakiekolwiek zakazy pica alko w miejscach
Rozumiem jeszcze tych, co byli pionierami i nie wiedzieli do końca w co się pakują, ale dzisiaj? 5 minut i można znaleźć 10 filmów o tym jak to wszystko działa, jak trudno z tego wyjść itd. Ale mimo to co chwile gdzieś powstaje kolejna żabka, ktoś podpisuje kolejny weksel in blanco
Ciekawe
Jakim trzeba być ułomkiem, żeby wejść w ten układ. Bo to jakaś odmiana ajencji, ale na totalnie niekorzystnych zasadach. Żadna franczyza jak wmawiają.
Da się zarobić, tylko trzeba mieć coś w głowie, wiedzieć gdzie i jak.
Oczywiscie nie jest tam super ale otwieraja sie nowe