11 bajtów złośliwego kodu łamie protokół OpenSSL, na którym opiera się Internet
Zaledwie 11-bajtowy złośliwy pakiet może spowodować atak DDoS na serwerach z zainstalowaną biblioteką OpenSSL z powodu błędów alokacji pamięci. Taki atak jest bardzo łatwy do przeprowadzenia, ale trudny do odparcia. Wersje 4.0.1, 3.6.3, 3.5.7, 3.4.6 i 3.0.21 otrzymały pilne poprawki.jestemjakijestem1212
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Komentarze (27)
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@Jailer: laika który sili się na napisanie artykułu
@real_scoria: panie, poka swoj kod tez sie bedziem smiac.
Istotne jest ze poprawki sa, a nie jak w mikromiekkim czy innych produktach sterowanych przez ksiegowych otware bugi latami czekaja.
nie wiem na jakim trzeba być haju, żeby zastosować taki algorytm - jak to mówią - zróbmy tak - co złego może się stać (ʘ‿ʘ)