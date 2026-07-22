Szpital odwołał zaplanowane operacje. Placówka tłumaczy decyzję.
Pacjenci szpitala w Legnicy po miesiącach oczekiwania usłyszeli, że ich planowe operacje zostały odwołane. Placówka wyjaśnia, że powodem są nagłe przypadki wymagające natychmiastowych zabiegów oraz ograniczenia finansowe związane z nierozliczonymi świadczeniami przez NFZ.kolicuch
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Komentarze (24)
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@Denitryfikator: Spytaj się minister zdrowia. prokuratury PO oraz ich służb specjalnych czy wg nich wszystko było ok.
Jak nie ma już nawet służby zdrowia to co w sumie zostaje? Na co idzie 50% PKB?
Bo na policje i wojsko, podstawową administrację i sądownictwo wystarczy maks. 10%.
A to że bolak robak pospolity będzie zdychał pod płotem - to jest poświęcenie na które tygrysek jest gotów.