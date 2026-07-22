Eee typie, ale oni jak robili 2 operacje, to dalej będą robić 2, bo nie wiem czy wiesz ale na fikcyjnych dyżurach nie ma lekarzy. Stworzyli iluzję działającej służby zdrowia, która się sypała od wielu lat i dzisiaj mamy tego pokłosie. Do pracy i tak przyjdą, bo mają obecnie z tego niemałe pieniądze i strajkować to sobie mogą. Zresztą, jeżeli kwestia wysokich płac czy fikcyjnych dyżurów dotyczy małego promila lekarzy - a Pokaż całość