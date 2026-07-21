Zakochał się w prostytutce. Przejęła jego mieszkanie jako dzika lokatorka
Mężczyzna oświadczył się pani do towarzystwa i udostępnił jej swoje mieszkanie. Gdy tuż przed ślubem odkrył, że narzeczona nadal przyjmuje klientów, odwołał ceremonię. Kobieta jednak odmówiła wyprowadzki.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (27)
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@sant11: sugerujesz, że inny kontakt fizyczny jest jakiś mniej obrzydliwy?
sutenerstwo – czerpanie zysków z nierządu innej osoby (np. pobieranie części zarobków w zamian za „ochronę” lub udostępnienie lokalu);
Jeśli zyskiem jest darmowe posuwanie pani k---y, to czerpie zyski za udostępnianie lokalu XD
...Albo robota przychodziła do niej...
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