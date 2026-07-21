Za mało medyków: zamknięto nowiutki SOR za 15 mln zł
Kontrolerzy NFZ stwierdzili za mało medyków pracujących na SOR w Lubartowie i brak oddziału chirurgii ogólnej. Za karę rozwiązano kontrakt na SOR. Ten SOR to stosunkowo nowy oddział. Oddany do użytku został wiosną 2024 roku, jako całkowicie nowy - jego utworzenie kosztowało 15 mln zł.tomasztomasz1234
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Komentarze (53)
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@Yoney: zwykłe p---------e z twojej strony ... dlatego też mamy limity na uczelniach prywatnych XD
Dyrekcja może być zadowolona z rozwiązania kontraktu z NFZ, bo dostała bardzo mocny argument przed władzami powiatu, że dalsze utrzymywanie SOR-u nie ma sensu.
Mały SOR wymaga całodobowej i drogiej obsady lekarskiej, pielęgniarskiej oraz ratowniczej, a także pełnego zaplecza diagnostycznego. NFZ płaci ryczałt dobowy*, którego wysokość rośnie wraz z
Problemem dodatkowym są powiatowe mafie szpitalne, a dokładnie rady powiatu + dyrektor + lekarze koledzy dyrektora. Oni wyciągają kasę, dyrektor im to świadomie podpisuje (700h) a organ nadzorczy, czyli rada udaje że to nie widzi. Gdy kasa się kończy i szpital wchodzi
No jak całą kasę przewalili na SOR zamiast na pensje to się nie dziwię.
Za tyle kasy to można było z 5 lekarzy na rok zatrudnić.