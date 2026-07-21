Jak ktoś chce normalnego wyjaśnienia, o co w tym chodzi, to zapraszam. Chyba że zaczynamy poziom „hurrr durrr lekarze zarabiają miliony”, bo wtedy szkoda czasu.



Dyrekcja może być zadowolona z rozwiązania kontraktu z NFZ, bo dostała bardzo mocny argument przed władzami powiatu, że dalsze utrzymywanie SOR-u nie ma sensu.



Mały SOR wymaga całodobowej i drogiej obsady lekarskiej, pielęgniarskiej oraz ratowniczej, a także pełnego zaplecza diagnostycznego. NFZ płaci ryczałt dobowy*, którego wysokość rośnie wraz z Pokaż całość