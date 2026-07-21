Afera w Biedronce. Wykopowiczka znalazła w śmietniku dokumenty z danymi
@KingaM opublikowała zdjęcia dokumentów znalezionych w kontenerze. "Pamiętnik sklepu" zawierał dane osobowe pracowników.rales
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@KingaM opublikowała zdjęcia dokumentów znalezionych w kontenerze. "Pamiętnik sklepu" zawierał dane osobowe pracowników.rales
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Komentarze (23)
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@butterfly: Jeśli masz wskazane konkretne miejsce pracy i nazwiska pracowników, a także ich godziny pracy, uwagi o nich i podpisy, to jak najbardziej są dane osobowe i nie powinny znaleźć się w niezabezpieczonym śmietniku, do którego dostęp mają losowe osoby.
@butterfly: prawda? Prawda?! ( ͡º ͜ʖ͡º)
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