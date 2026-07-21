Kolosalne zarobki lekarzy w Piekarach Śląskich
Na podium: rekordzista 1,1 mln zł; drugi lekarz 943 tys. zł; trzeci lekarz 738 tys. zł. Zarobki roczne za 2025 r.tomasztomasz1234
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Na podium: rekordzista 1,1 mln zł; drugi lekarz 943 tys. zł; trzeci lekarz 738 tys. zł. Zarobki roczne za 2025 r.tomasztomasz1234
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Komentarze (31)
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@MalyKrzys: pozostaje dodaj tylko do tego komentarza kropkę.
Dokładnie, my mamy brak opieki a oni zaopiekowali się sobą.
Wyjaśnić trzeba prostemu ludowi; skąd, jak, po co i dlaczego.
@dr_Batman - przybywaj!
"Jak powiedział premier, propozycja zakłada, że górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. – Biedy nie ma. Czyli 76 tys. 800 zł miesięcznie" Uwaga, a teraz najlepsze: "Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania. Nie będzie krzywdy,"
Dopóki tak nie będzie to system do zaorania i trzeba zacząć odgórnie trzymać za mordę cały ten p--------k
@dogma: za dwa etaty, tylko nie w ramach umowy o pracę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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