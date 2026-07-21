Jeśli ktoś liczył na to że rząd Tuska coś z tym zrobi to jest wypowiedz naszego miłościwie panującego nam premiera z dzisiaj:

"Jak powiedział premier, propozycja zakłada, że górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. – Biedy nie ma. Czyli 76 tys. 800 zł miesięcznie" Uwaga, a teraz najlepsze: "Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania. Nie będzie krzywdy," Pokaż całość