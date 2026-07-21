Kaci w Pasiakach.Jak Niemcy w obozach koncentracyjnych zamieniali ofiary w bezwz
Zapraszamy do najnowszego odcinka kanału History Story. Kaci w pasiakach. Czy ofiara może stać się katem? W byłych niemieckich obozach koncentracyjnych część więźniów obejmowała funkcje kapo, blokowych czy sztubowych. Niektórzy pomagali współwięźniom, inni złamani przez obozowy system byli katami.lukasz-kazek
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Komentarze (16)
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Do tego mechanizmu dochodził fakt, że na stanowisko kapo starano się wybierać jak największe śmieci i odpady społeczne, czyli przestępców kryminalnych oraz zgniłych patusów. To samo zresztą było w sowieckich łagrach. Tzw. urkowie (bandyci i przestępcy) często nieoficjalnie współpracowali z szefostwem łagru: oni pilnowali względnego porządku, w zamian za to strażnicy dawali im spokój i lepsze żarcie. Bo w łagrach też mieli wielkie problemy z brakiem strażników i żywności dla
Komentarz usunięty przez autora
Ale ruscy byli gorsi