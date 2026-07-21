Polska z jednym z największych wzrostów długu publicznego. Dane Eurostatu
Największe wzrosty długu publicznego w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału 2026 roku odnotowano wśród krajów UE w Finlandii, Bułgarii i Polsce. Wskaźnik ten najmocniej spadł w Grecji, na Cyprze i w Słowenii wynika z opublikowanych we wtorek danych Eurostatu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (39)
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A z dziewkami wyszło słabo. nie pasuje fonetycznie. Może do Wersalu by pasowało. No ale może kogoś na świecie to bardziej śmieszy.
Najpierw trzeba zadłużyć aby potem krzyczeć nie no to już tylko euro jest ratunkiem, Pan Tusk przyszedł do nas w określonym celu :)
aktualnie społeczeństwo jest przeciwne euro, trzeba sprawić żeby to euro jawiło się jako ratunek żeby wręcz krzyczeli, że chcą to euro
bardzo podobny mechanizm był stosowany, acz nie do końca udanie , bo putin zepsuł
przy covidzie