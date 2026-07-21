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Ok... nie zgadzam się i...? W praktyce wygląda to tak, że dyrektor daje nakaz dyżurowania, umieszcza Cię w grafiku z pominięciem ordynatora. Nie stawienie się to narażenia pacjenta na utratę zdrowia lub życia....... jak ty nie przyjdziesz to osoba, która jest na dyżurze nie może zejść, więc zapieprza kolejny dyżur.Jestem za limitem czasu pracy do 48h i ani jednej godziny dłużej. Moja pensje (specjalista), to 90zł brutto