Lekarz narzeka na złe traktowanie w Polsce
Tak właśnie traktuje się lekarzy w Polsce... będziemy dobrze zarabiać jak będziemy pracować 280 h i to przy stawce maksymalnej [...] Chyba mam dość @Naczelna może to skomentujecie ? Bo ja chciałbym pracować cztery dni w tygodniu a maksymalnie 40h w tygodniu, a od lat jesteśmy pozbawiani prawa dotomasztomasz1234
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Komentarze (25)
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Ok... nie zgadzam się i...? W praktyce wygląda to tak, że dyrektor daje nakaz dyżurowania, umieszcza Cię w grafiku z pominięciem ordynatora. Nie stawienie się to narażenia pacjenta na utratę zdrowia lub życia....
... jak ty nie przyjdziesz to osoba, która jest na dyżurze nie może zejść, więc zapieprza kolejny dyżur.
Jestem za limitem czasu pracy do 48h i ani jednej godziny dłużej. Moja pensje (specjalista), to 90zł brutto
Takie przepier.alanie pieniędzy dla swoich.
@armiakrolewska: czemu od razu dopie...? niech TYTLKO ucywilizuje, maksymalna kontrolowana przez NFZ liczba godzin dla każdego koniowała i maksymalna stawka i już będzie zdrowiej.
Jeśli nadal będą kombinować aby wicisnąć maksimum to trudno ale będzie to przynajmniej jakoś limitowane.