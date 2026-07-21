Decyzji Sony o cyfrowej przyszłości broni armia botów
Znacie teorię martwego internetu? Mówi ona w skrócie o tym, że popularne social media w coraz mniejszym stopniu wypełniają treści tworzone przez ludzi, a coraz bardziej - przez boty, skrypty, a ostatnio także sztuczną inteligencję.Tetsuya
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Komentarze (20)
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No ale od czasów ps3 tak jest. Nowe gry nie odpalały na starszym sofcie konsoli
Stary, dobry internet umarł i już nie wróci.
Przy każdym internetowym wzburzeniu należy zadać sobie pytanie - na czyją korzyść/niekorzyść działa. Jeżeli w tym równaniu pojawia się wielki biznes - to możecie być pewni, że kiedyś mieli za sobą grupę opłacanych propagandzistów - a dzisiaj wystarczy im ejaj.
Przykładem jest cs i valve. Gra działa źle, "ekonomie" niszczą farmiące skrzynki boty, antycheat działał ostatni raz chyba ze 2-3 lata temu, a ludzie dalej kupują skiny za tysiące złotych, dalej płaczą, że nie działa i dalej otwierają skrzynki. Po co coś robić skoro można nie robić, a pieniążek dalej
Korporacje same ukręciły na siebie bat. Rewolucję przetrwają tylko ci, którzy potrafią się szybko dostosować.
Na zgliszczach $ony oraz Xboxa, Nintendo wydaje się najbardziej rozsądną opcją.
Kilka agrumentów przeciwko konsolom:
- kupujesz czasową licencję - nie jesteś jej właścicielem, możesz ją stracić w dowolnej chwili.