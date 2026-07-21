Niestety gracze i tak kupią gierki cyfrowe, lootboxy, preordery, bo już tyle lat się o tym mówi i nic się nie zmienia.

Przykładem jest cs i valve. Gra działa źle, "ekonomie" niszczą farmiące skrzynki boty, antycheat działał ostatni raz chyba ze 2-3 lata temu, a ludzie dalej kupują skiny za tysiące złotych, dalej płaczą, że nie działa i dalej otwierają skrzynki. Po co coś robić skoro można nie robić, a pieniążek dalej Pokaż całość