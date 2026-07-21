Bulterier zaatakował 2,5 latka wychodzącego z babcią z placu zabaw
W Łomży pies rasy bulterier zaatakował i pogryzł w twarz 2,5 letnie dziecko, które razem z babcią opuszczało plac zabaw. Chłopca zabrano do szpitala.WielkiNos
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Komentarze (65)
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Całkowity zakaz posiadania psów ras niebezpiecznych, jedynie specjalne zezwolenie jak przy gnacie i załatwiamy problem. Ciekawe czy jakiś rząd będzie miał jaja, żeby odebrać patison legalne niebezpieczne narzędzie.
Ludzie nie mają ochoty być obskakowani i drapani przez czyjeś psy, bo te się chcą pobawić! Wzięliście sobie psa to się z nim sami bawcie.
Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Wiem, że w Polsce najpewniej za taką obronę grożą sankcję ale tym się można martwić jak zagrożenie jest odparte.
Poniżej wklejam swój zestaw bez którego nie idę na rower, spacer itp.
Ps. Widziałem ostatnio paralizatory ładowane na usb, taki trochę większy brelok, cena około 100zl. Orientuje się ktoś na ile jest to skuteczne, a w szczególności skuteczne w przypadku ataku takiego ścierwa
@sajmonm: Na randkę z poznaną w internecie dziewczyną też się przyda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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