No bez przesady. Ktoś z komentujących czytał artykuł? Dziecko ma tylko małą ranę. A piesek może mieć traumę teraz. Poza tym jak babcia pilnowała dziecka? Gdzie jest napisane, że plac zabaw był dla dzieci? Może to był plac zabaw dla psów a dwulatek źle popatrzył na pieska i ten piesek właśnie w ten sposób, delikatnie jak umiał, wyraził swoje niezadowolenie. Dlaczego babcia pozwoliła na interakcje dziecka z pieskiem? Przecież wiadomo, że dzieci Pokaż całość