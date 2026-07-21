Gość zastawił autem chodnik i kręci aferę bo ktoś porysował mu auto
Nie popieram rysowania auta, ale może warto przyjąć to jako lekcję pokory a nie kręcić aferę i wyznaczać nagrodę? Zastawianie większej części chodnika autem musiało w końcu skończyć się tym, że ktoś się wk*ił.Edonik
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Komentarze (182)
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Może sprawca jest wykopkiem i wziął sobie do serca to narzekanie na konfiturę
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niesamowita jest ta chłopska mentalność, że ja ktoś kupi droższe auto niż za 20k to już może parkować gdzie chce.
Komentarz usunięty przez moderatora
@Ranger: są jakieś dowody, że to auto to ktoś porysował w ogóle?
Podobna sytuacja z "blokowaniem" lewego pasa i poganiaczami - "nie będziesz mi mówił ile mam jechać" vs "nie będziesz mi mówił którym pasem mam jechać".
Ja rozumiem purystów
@psssp:
tak jak i przerysowane auto...
Art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego (Przyrzeczenie publiczne)
„Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.”
Pozatym wydaje mi się że ten od nagrody nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego paragrafu, ja np. właśnie teraz od