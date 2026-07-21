To wynikło z prostej matematyki. Do zeszłego roku wszystko opierało się na nadwykonaniach- czyli kontrakt, kontraktem ale szpital nadal przyjmował chorych wiedząc, że fundusz zapłaci za usługi których (co wydaje się być oczywiste) nie da się dokładnie wyliczyć i zaplanować. W tym roku NFZ nie zapłacił za nadwykonania i w związku z tym jednostki podjęły jedynie logiczną decyzję: ograniczyć ilość usług do wartości kontraktu. Czyli do takiej ich ilości za którą fundusz Pokaż całość