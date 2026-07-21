System zdrowia sypie się szybciej niż w ubiegłym roku. "Zdumiewa jeden fakt"
Sam fakt, że brakuje pieniędzy, zaskoczeniem nie jest, ale termin, gdy to się dzieje, już tak. Doniesienia o chorych odsyłanych z kwitkiem już w lipcu to złowrogi prognostyk.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (17)
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MRI, TK, Gastroskopia, USG, każdy zabieg, tani, drogi, zaćma, proteza, kręgosłup, przeszczepy.
No wszystko było finansowane bez limitu. Żaden pacjent nie został bez pomocy.
Ale to kosztuje. Rząd się zagalopował i teraz ma.
Bo ludzi przybywa chorych.
Znieczulenie na NFZ : aaaaa kotki dwa.
Ale najważniejsze że będą pieniądze w NFZ limity operacji, przyjęć wykonań i teraz będzie git. Bo ludzie pójdą się leczyć prywatnie zyska lux med medicover i prywatne usługi. Proteza jak u George Washingtona - drewniana.
kasa na górników, lekarzyków, urzedasow, prokuratorkow 40 letnich emerytow i całą mase budżetówki itd itd sama sie nie zarobi
haha
to jest co cykl to samo: dobry Pan PiS drukuje hajsu na potęgę i pensje rosną wykładniczo, a potem przychodzi tuskowe austerity i "pieniędzy nie ma i nie będzie" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chorzy w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju nie są odsyłani z kwitkiem?
1 stycznia - 31 marca powinny zostać wypłacone w kwietniu 2026
1 kwietnia - 30 czerwca powinny być już również wypłacone
tymczasem NFZ nie zapłacił nic od początku roku, za to wprowadził ustawę, że za drugą połowę 2026 wypłaci pół roku później niż powinien (mimo, że i tak nie