Sony odbiera licencję zakupionych gier? Niektórych tytułów nie da się już pobrać
Wokół PlayStation Vita narasta kolejna kontrowersja. Użytkownicy przenośnej konsoli donoszą, że nie mogą ponownie pobrać...Tetsuya
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Wokół PlayStation Vita narasta kolejna kontrowersja. Użytkownicy przenośnej konsoli donoszą, że nie mogą ponownie pobrać...Tetsuya
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Komentarze (35)
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Tak jest w przypadku na przyklad pierwotnej trylogii GTA (III/SA/VC), bez problemu wrzuciłem sobie pliki bezpośrednio na dysk google i kolega na luzie sobie pobrał i gra.
No i z tym brakiem DRM to też się zapędziłeś xD
Ale właśnie dlatego albo kupujesz fizyczne wydania, których Sony/MS/Nintendo Ci nigdy nie odbierze albo po prostu robisz jailbreak (który wykonasz już nawet na większości softów PS4 i starszych softach PS5 oraz chyba na każdej wersji pierwszego Switch). Zresztą Nintendo nie jest aż tak specyficzne jak mówisz, masz sporo dobrze działających portów