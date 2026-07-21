Tymczasem Steam: No elo, nie wchodziłeś przez 10 lat na swoje konto i połowa biblioteki została wycofana ze sprzedaży, nic nie szkodzi, możesz je pobrać a na dodatek bez DRM.



Tak jest w przypadku na przyklad pierwotnej trylogii GTA (III/SA/VC), bez problemu wrzuciłem sobie pliki bezpośrednio na dysk google i kolega na luzie sobie pobrał i gra.