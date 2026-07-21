Szef prewencji - komisarz policji staje przed kamerą, on chce wiedzieć! Wywiadowcy w ciuchach na potańcówkę, ochrona śledzi i łamie przepisy ruchu drogowego, policja także. Co z Płockiem jest nie tak, że ciągle to robią? Przypał na każdym metrze! Na ratunek przybywa Widz kanału. Pierwszy w historii