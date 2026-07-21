Inspektor, policja w ciuchach na disco, ochrona Orlenu, zakazują, łamią przepisy
Szef prewencji - komisarz policji staje przed kamerą, on chce wiedzieć! Wywiadowcy w ciuchach na potańcówkę, ochrona śledzi i łamie przepisy ruchu drogowego, policja także. Co z Płockiem jest nie tak, że ciągle to robią? Przypał na każdym metrze! Na ratunek przybywa Widz kanału. Pierwszy w historiitomasz-saczynski
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Komentarze (8)
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- Chłopaki to są w agencjach towrzyskich, a my jestesmy mlode wilki
- No wiem, dlatego mowie "cześć chłopaki"
@graf_zero: (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Swoją drogą, to ciekawe czy zaraz oberwie się Audytowi ustawą o patostreaming XD
OP już wydał swoje stanowisko w tej sprawie, że nikomu podejrzanemu go nie przekaże? Przecież widzimy w jakich jesteśmy czasach...
14:50