ETS ma zniknąć z informacji przy rachunku za prąd. Przypadek?
Jak dowiadujemy się z mediów, Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmian w przepisach taryfowych, z którego ma zniknąć obowiązek informowania gospodarstw domowych o udziale kosztów uprawnień do emisji CO w cenie energii. Na zmianę zwróciła uwagę Wanda Buk, doradca prezydenta RP i członek prezycogitos
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Komentarze (22)
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@Mazzieh47: a powinno być.
Tak się wykop cieszył, że rachunki będą uproszczone:
https://wykop.pl/link/7940373/rachunki-za-prad-nareszcie-czytelne-minister-szykuje-przelom-na-ktory-czekalis
I teraz, gdy na screenie widać, że z obowiązku zostają też wykreślone inne składowe, marże i podatki to trolle wrzucają tytuł, że znika (tylko)
Rachunki za prąd nareszcie czytelne. Minister szykuje przełom, na który czekaliś