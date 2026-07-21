Nie powinno to nas jako konsumentów interesować. wszystko powinno zostać rozłożone na koszt za kWh i przesył kWh. Jak wewnętrznie będzie sobie rozliczał sprzedawca to już jego sprawa. W restauracji gdy płacę za zupę to nie mam na rachunku kosztu wody, energii, mięsa, warzyw, energii, roboczogodziny kucharza itp