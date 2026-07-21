Wywłaszczenia pod centra danych AI w USA
Kraj wolności o ile korporacje nie chcą Twojej ziemi, wtedy wolność się kończy, ludzi strajkują i nikogo to nie obchodzi, rosną ceny prądu i wody bo ai ich potrzebujeiggy_p
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Kraj wolności o ile korporacje nie chcą Twojej ziemi, wtedy wolność się kończy, ludzi strajkują i nikogo to nie obchodzi, rosną ceny prądu i wody bo ai ich potrzebujeiggy_p
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Komentarze (16)
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W artykule: W pierwszym kwartale 2026 roku przeciwnikom udało się zablokować dziesiątki planowanych inwestycji. Jednym z najbardziej znanych przykładów był projekt Digital Gateway, który ostatecznie nie został zrealizowany.
Czy ty w ogóle przeczytałeś artykuł który wrzucasz?
Zakop
Moim zdaniem pęknie ona szybko jak tylko cena tokena w kombinacji z użycie przekroczy cenę juniora, którego tak ochoczo zwalniano z pracy. Co więcej - gdy wyjdą koszty retrospekcji i dojścia jak pewne rzeczy są tworzone przez AI w celach ich serwisowania.
Sam byłem teraz na zebraniu rady miejskiej w sprawie zablokowania inwestycji w centra danych w moim mieście i ban przeszedł. Za to powstanie centrum miasto obok, ale to już ich problem.
Komentarz usunięty przez autora