Jak coś wygląda jak bańka, zachowuje się jak bańka i śmierdzi jak bańka to na pewno tą bańką jest. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Moim zdaniem pęknie ona szybko jak tylko cena tokena w kombinacji z użycie przekroczy cenę juniora, którego tak ochoczo zwalniano z pracy. Co więcej - gdy wyjdą koszty retrospekcji i dojścia jak pewne rzeczy są tworzone przez AI w celach ich serwisowania.