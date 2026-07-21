Miliony na influencerów i YouTubea. Tak Izrael walczył o sympatię świata
koło 100 milionów dolarów wydały władze Izraela od 2023 roku na kampanie mające poprawić wizerunek tego państwa na świecie ujawnił dziennik Haarec. Według izraelskiej gazety wydatki te nie przełożyły się na zamierzony efekt, a sondaże pokazują, że poparcie dla Izraela gwałtownie spada...ZobaczLink
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Komentarze (21)
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@paramedix: Chińska gra słów (Slang internetowy)
W mówionym języku chińskim cyfry te brzmią bardzo podobnie do codziennych zwrotów.
Znaczenie: Liczby 729 (wymawiane jako qī èr jiǔ) brzmią zbliżenie do frazy 去喝酒 (qù hē jiǔ), co oznacza „chodźmy na drinka!” lub „idziemy pić!”
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Zawsze jak to piszę dostaję bana :-)