koło 100 milionów dolarów wydały władze Izraela od 2023 roku na kampanie mające poprawić wizerunek tego państwa na świecie ujawnił dziennik Haarec. Według izraelskiej gazety wydatki te nie przełożyły się na zamierzony efekt, a sondaże pokazują, że poparcie dla Izraela gwałtownie spada...