W Niemczech takie rasy psow, nazywane sa Hunde kämpfen i zeby takiego psa miec, trzeba miec zgode wspolnoty, i wtedy fajnie by bylo miec jakies szkolenie. Ale u nas jest zlota, szlachecka wolonsc, patusy maja psy, zeby kazdy sie ich bal. A pozniej takie sytuacje wychodza :/