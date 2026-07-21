Bulterier pogryzł 2,5-letnie dziecko. "Zwierzę zsunęło sobie kaganiec"
2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera podczas spaceru z babcią. Zwierzę było na smyczy i miało kaganiec, który w pewnym momencie zsunął się z pyska. Dziecko trafiło do szpitala z raną na twarzy. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające.Kempes
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Komentarze (41)
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Komentarz usunięty przez moderatora
@X0__x0: i bykom. ta sama kategoria wagowa.
@powodzenia: "trudno, zaadoptujem sobie nowa."