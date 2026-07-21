Jak poinformował ZUS, od 16 lipca lekarz orzecznik może otrzymywać od 14,2 do 20 tys. zł brutto, a najwyższe stanowiska lekarskie nawet 26,7 tys. zł. To nie jest zwykła korekta tabeli płac. Państwowy ubezpieczyciel buduje zespół, który od 2027 roku ma pracować szybciej i w bardziej cyfrowym systemie