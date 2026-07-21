Nawet 26,7 tys. zł pensji w ZUS. Oto nowe stawki dla orzeczników
Jak poinformował ZUS, od 16 lipca lekarz orzecznik może otrzymywać od 14,2 do 20 tys. zł brutto, a najwyższe stanowiska lekarskie nawet 26,7 tys. zł. To nie jest zwykła korekta tabeli płac. Państwowy ubezpieczyciel buduje zespół, który od 2027 roku ma pracować szybciej i w bardziej cyfrowym systemieFXMAG
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Komentarze (10)
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Ja przykładowo z chorobą genetyczną, wpływającą na to, że nie mogę wykonywać ciężkich prac + degeneracją tkanek kostnych, chrząstek itd. Agorafobią na xanaxie, w cholerę silną osteoporozą z złamaniami, napiętymi mięśniami i wiele wiele więćej chorób,