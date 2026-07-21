Chorzy onkologicznie odsyłani ze szpitala? Ustalenia po kontroli resortu zdrowia
"Resort zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ustaliła dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych."paramedix
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Komentarze (15)
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Jeśli chodzi o winowajców to wiadomo, że złe konowały nie chcą pomóc Pacjentom. Pracuję w Oddziale niezabiegowym, wynagrodzenia na UOP zgodne z
Tamaja w tym wprawe