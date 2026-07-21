Ciekawe co tam się naprawdę wydarzyło. W moim Oddziale (nieonkologiczny) w połowie roku przyszedł list od NFZ o treści „NFZ informuje iż nie będzie dalej sponsorował programu lekowego”. No i tyle xD A Pacjenci zostali zakwalifikowani, leki są drogie, ktoś musi płacic za kontynuację leczenie. Ciekawe kto i za co?

Jeśli chodzi o winowajców to wiadomo, że złe konowały nie chcą pomóc Pacjentom. Pracuję w Oddziale niezabiegowym, wynagrodzenia na UOP zgodne z Pokaż całość