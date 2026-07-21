Donald Tusk: Jest decyzja o limicie zarobków lekarzy. 250 zł/h.
Górny limit zarobków lekarzy to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 tys. 800 zł. Biedy nie ma. Niektórym będzie się wydawało, że to bardzo dużo. Bo to jest dużo stwierdził przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk. Ta kwota daje limit 250 zł/h.Matuuusuuu
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Komentarze (32)
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Państwowe służby, opłacane z podatków, powinny płacić jak najmniej za wykonanie pracy "wystarczająco dobrze", a nie absurdalnie dużo, nawet jeśli to oznacza że być może będzie lepiej. A i tak znajdą się wybitni specjaliści z powołaniem, skłonni pracować za uczciwe stawki.
Tak samo na przykład przetarg na budowę drogi służy temu (i reguluje to prawo) żeby wyłonić
Miesiąc dwa i jest wkład własny na kolejną kawalerke
Widzę że nadejdzie wkrótce czas kiedy nieleczeni pacjenci zaczną zabierać ze sobą na tamten świat polityków i lekarzy. Może wtedy coś się zmieni bo do nich nie dociera nic
czaicie to? konowały nadal lepiej opłacani niż głowa państwa albo jakiś prezes, btw tych też trzeba prześwietlić w państwowych spółkach
nie wszyscy ratują życie a za swoje dyżury nadal będą się bogacić, niech idą do marketu albo budowlankę jak im tak ciężko się pracuje