Hity

tygodnia

Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
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Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
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Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
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YouTube blokuje w krajach Unii Europejskiej, film krytykujący Chat Control
YouTube blokuje w krajach Unii Europejskiej, film krytykujący Chat Control
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72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
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