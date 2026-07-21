ebie mnie wasze jakieś limity, gdzie jest q--a prokuratora dla tych oszustów wszystkich?? jak ileś pójdzie siedzieć, to problem sam się rozwiąże, poza tym co to q--a jest 250 na h? ile jest emerytury średnio teraz? ludzie q--a po 40 lat po przepracowali i grosze dostają, ale Państwo stać żeby patałachom płacić krocie...to jest kabaret