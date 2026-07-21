Maksymalnie 76,8 tys. zł miesięcznie dla lekarzy. Premier Tusk: Biedy nie ma
Premier Donald Tusk zapowiedział limit wynagrodzeń lekarzy, jawność kontraktów i kolejne elementy reformy ochrony zdrowiPIAN--A_A--KTYWNA
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Premier Donald Tusk zapowiedział limit wynagrodzeń lekarzy, jawność kontraktów i kolejne elementy reformy ochrony zdrowiPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (42)
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Mam tylko nadzieję że będą to tylko umowy
Najlepiej wiadomo, jakoś rynek niech reguluje, ale jest jak jest i pamiętajmy że naprawdę są goście co 40 lat kroją ludzi na żywca i ludzie dzięki temu żyją. To nie powinno być 20k, wg mnie (wiadomo, nie wszyscy itd)