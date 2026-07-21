Trzeba dodać że 70k wtedy gdy będzie się pracowali w wymiarze 2 etatów. Niemniej, ty bidoku nie możesz sobie wypracować takich nadgodzin aby mieć 2 etaty bo prawo tego zabrania, co byś się nie przepracował. Natomiast dla lekarza to nie problem, bo to lepszy człowiek. Lekarzowi nawet pozwalają legalnie spać w pracy i płacą pełną stawkę - nie to co tobie. Ot taka sprawiedliwość.

Mam tylko nadzieję że będą to tylko umowy Pokaż całość