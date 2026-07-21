Ofiara mogła uniknąć kolizji? Tak sąd obniżył karę dla Dawida F.
Rok temu Dawid F., łamiąc sądowy zakaz, uderzył czołowo w ojca wiozącego 13-latka motocyklem. Po wypadku uciekł razem z pasażerem i pił wódkę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia, uznając, że ofiara przyczyniła się do wypadku, bo nie uciekła pijanemu bandycie drogowemu. I śmieszne i straszne.Hahaharry
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Komentarze (64)
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2)Kupili a-----l. Jeździli po po całej Warszawie
3) rozpędził Opla Vectrę, jadąc na kole dojazdowym, do 108 km na godz. tam, gdzie wolno było jechać maksymalnie 50 km na godz
4) jechał Wisłostradą pasem do jazdy w przeciwnym kierunku
Co może pójść nie tak?
5)Wjechał
Sędziego?
@Slyscorpion: dokładnie, takie coś to z automatu jedynie najwyższy wymiar kary powinien być brany pod uwagę.
Komentarz usunięty przez moderatora
w mojej okolca lata temu było smętne potrącenie dziecka na pasach gdy jedno auto się zatrzymało a drugie ominęło stojący pokaz no i 13-letnie dziecko zginęło,
co prawda nie sędzia ale biegły sądowy też stwierdził, że dziecko się przyczyniło do wypadku bo... zaczęło przechodzić przez przez przejście ¯\(ツ)/¯
https://regiony.tvp.pl/79375959/zakrzowek-pobicie-17-letnego-artioma