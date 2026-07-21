Kiedyś widziałem wyrok, w którym sąd uznał przyczynienie się pokrzywdzonego i obniżył mu odszkodowanie (o ponad 100k) za trwały, bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu, bo uznał, że pokrzywdzony jechał zbyt blisko lewej krawędzi swojego pasa. Wypadek powstał w ten sposób, że kierowca z naprzeciwka nie zmieścił się na swoim pasie w zakręcie i wyjechał pokrzywdzonemu na czołówkę.