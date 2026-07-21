Co drugie ogłoszenie z mieszkaniem teraz jest opisane jako "inwestycja, która OD RAZU zaczyna się zwracać".



Ale jak to się "ma zwracać"? Czym? Podatki i czynsz trzeba zapłacić. Jak już ktoś wynajmuje to trzeba zadbać o wyposażenie i modlić się, żeby wynajmujący to nie był jakiś patus co 2 miesiące zapłaci a potem bujaj się.



Jak "od razu" ma się zwrócić mieszkanie 40-50m2 w cenie już nie raz dochodzącej do pół miliona w Wypizdowie Pokaż całość