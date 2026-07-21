UOKiK wkracza! Sprzedają mieszkania i obietnice bez pokrycia
Gwarantowany zysk 8% rocznie, malownicza lokalizacja i obietnica pasywnego dochodu. Brzmi, jak idealny scenariusz dla każdego inwestora. Rzeczywistość jest jednak znacznie mniej różowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prześwietla rynek condohoteli i stawia zarzuty kolejnym deweloperom. ChwytFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Ale jak to się "ma zwracać"? Czym? Podatki i czynsz trzeba zapłacić. Jak już ktoś wynajmuje to trzeba zadbać o wyposażenie i modlić się, żeby wynajmujący to nie był jakiś patus co 2 miesiące zapłaci a potem bujaj się.
Jak "od razu" ma się zwrócić mieszkanie 40-50m2 w cenie już nie raz dochodzącej do pół miliona w Wypizdowie
@MatkaGracz: A skąd to przypuszczenie? To jakiś dogmat, że ceny zawsze rosną?
Kuba Midel naciąga i reklamuje szwindel?
Ale oszustwo typie ściga prokurator, skoro tutaj jest uokik to możemy się założyć, że nie ma oszustwa, tylko naginanie innych zasad handlu, co jednak oszustwem nie jest i nie będzie.
Więc tak, jak uokik musi się angażować, a nie prokuratura, to z całą pewnością można powiedzieć, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Czy to się Tobie