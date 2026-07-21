Kryzys branży meblarskiej. Wojna o polskie drewno i zarzuty wobec ministerstwa
Katastrofalny spadek produkcji o 39 mld zł, fala zwolnień grupowych obejmująca już 45 tys. etatów i zalew taniego surowca z Azji. Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna wydała oficjalne oświadczenie, w którym wprost zarzuca Ministerstwu Klimatu i Środowiska manipulację danymi i ignorowanie sytuacji.portal_przemyslowy
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Komentarze (44)
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@Danuel: Przecież LP jedynie wykonują rozkazy z góry. Wielce szanowne osoby z rządu decydują o limitach itp. LP jedynie tyle sprzedają ile rząd robi limit.
@Danuel: tzn, pisowcom, którzy zabetonowali te kontrakty
Osobiście znam takich co robią dobre produkty i takich co robią ideę... I tak samo Azjaci (chociaż nie wiem czy to chińczyka bo ja ich nie rozrozniam) - maja tak genialne systemy meblowe że Włosi przy nich to popierdółki ale wszystko pewnie kwestia kasy. Za gówniane pieniądze masz gówniany produkt
@N331: Za gadanie bzdur na siłe powinni ci zabrać prawa wyborcze. G---o masz pojęcie. Vox polska firma robi bardzo dobre jakościowo meble. Niektóre ich meble mam nawet nieco 20 lat i dalej mają się dobrze. Dałem więcej kasy ale zapłaciłem za jakość. Jeśli to Januszex to no to to jest Januszex któremu można śmiało zaufać.
Eksport surowego drewna do Chin był bardzo wysoki za rządów PiS. W 2020 roku wywieziono rekordowe ilości. Po zmianie rządu wywóz drewna do Chin mocno spadł. W 2025 roku eksport spadł o ponad 51% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając najniższy poziom od lat.
@jakub-dolega: Tylko jakich, jakie były wcześniej, a jakie są teraz. Są ludzie, którzy strasznie to przeżyli, twierdzą, że teraz nie ma szansy, ale po zmianie władzy idą z tym do sądu, niezależnie od powodzenia. Teraz jak jest, to wystarczy prześledzić aferę Polnordu.
Kto by pomyślał, że paździerz stanie się luksusem...