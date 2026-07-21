A czy to nie przypadkiem przez to że w biznes poszła masa osób, bo niski próg wejścia? No i ceny wywalone w kosmos - meble do kuchni za 50 tys zł ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) W boomie nieruchomościowym może i to miało sens ale teraz coraz mniej się buduje, rynek mieszkan stoi i nic nie zapowiada że coś miałoby się zmienic. Napiszczie na jakimś spotted że szukacie wykowacy Pokaż całość