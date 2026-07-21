Państwo przyjazne dla morderców. Pobili na śmierć. Dostali 3 lata więzienia
Pamiętacie wstrząsającą historię sprzed dwóch lat, kiedy trójka 16-latków zakatowała podczas koncertu w Sosnowcu 28-letniego Marcina Mizię? W Wielkiej Brytanii mieliby dożywocie. A w Polsce... 3 lata. Wyjdą w wieku 21 lat. Będą silniejsi i jeszcze bardziej zdeprawowani...ZobaczLink
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Komentarze (55)
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I pewnie Białek ich na AMA zaprosi i pogada z nimi o życiu.
Komentarz usunięty przez moderatora
Pewnie byli gud bojs, dindu notink i zawsze dzień dobry sąsiadkom emerytowanym na osiedlu mówili
Ludzie dojrzali fizycznie, zdolni posiąść pełnię praw w ciągu 2 lat, dalej są traktowani jakby ledwo co opuścili macice swojej starej.
@pawel675678: no chyba, że zaciąży, to taka gówniara już jednak w tym wieku jest "dorosła"
W czasach powszechnych sterydów 13 latek może wyglądać jak szafa 3 drzwiowa i mieć hormonalną sieczkę w głowie porównywalną tylko z amstafem albo faszerowanym bykiem
@Pepege:
Czyli w czym? Co ma komuna do tego przypadku? No co?
@Pepege: Czyli rozumiem, że kacprzyk wreszcie poniósł konsekwencje, tak?
A nie, czekaj, coś się popsuło i postawili zarzuty sygnaliście xDDD
A i brytyjski wymiar sprawiedliwości ma wywalone na prawo, i sądzi na podstawie własnego widzi mi się. Ba, wchodzi sobie w kompetencje ministerstwa
(wyszedł po 2)... za morderstwo 3 dostali... ten kraj to karton
Akurat w UK to zależałoby przede wszystkim od ich przynależności etnicznej.
haha