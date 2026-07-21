Bo żyjemy w iluzji państwa które nadal jest w komunie. Tylko rozdmuchane medialne sprawy są brane na poważnie bo za bardzo lud by sie zbuntował, nawet ten betonowy. Co z tą studentką stomatologii co sobie zamordowała 3 osoby autem i jej wpływowymi rodzicami? Depresja jej pozwoliła ukończyć studia a teraz grzebać w zębach ludzi w klinice rodziców ale posiedzieć z śmiesznym wyrokiem w 4 ścianach nie? Z depresja krzywdę zrobi sobie w Pokaż całość