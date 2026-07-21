"Nowa wersja projektu „lex rolnik" przewiduje, że osoba kupująca dom będzie musiała złożyć u notariusza oświadczenie, iż akceptuje hałas, zapachy i ruch maszyn związane z rolnictwem na sąsiednich działkach"

Powinno być, że akceptuje ZASTANY hałas, zapach itp.

Nie może być tak, że kupujesz dom na wsi i jakieś smrody tam są (i akceptujesz) a tutaj zaraz jakiś konglomerat rolniczy stawia obok chlewnię na dziesiątki tysięcy tuczników.

Czy to się różni od Pokaż całość