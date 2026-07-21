Nowy projekt "lex rolnik".Na wsi już nie ponarzekasz na wiejskie zapachy i hałas
Kupujący dom na wsi będą podpisywać oświadczenie, że akceptują hałas, zapachy i inne uciążliwości działalności rolniczej sąsiadów.the-great-reset
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Komentarze (49)
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nie mozna do woli uzywac swoje wlasnej wlasnosci
komuchy chca odebrac wolnosc!!!
Nie oczekuj rozsądku od roszczeniowych debili. Prawo powinno być proste, jeżeli nie potrafisz podjąć w życiu dobrej decyzji tylko stwierdzasz że wybudowanie się obok chlewni to świetny pomysł a następnie idziesz do sądu bo „śmierdzi i hałasuje” to należy cię ubezwłasnowolnić i odebrać ci prawa wyborcze bo jesteś zagrożeniem dla siebie i dla ludzi dookoła.
W polskim prawie potrzeba radykalnych zmian, myślę że moje rozwiązanie podane wyżej szybko zakończyłoby patologię
@drywall33: I bardzo dobrze. W lwiej części tych medialnych clickbaitów to rolnicy są tymi złymi, bo nagły wzrost produkcji z "wiejskiej" na "przemysłową" to nie jest normalne życie na wsi, tylko rolnik Janusz, który chce sobie robić biznes kosztem innych.
W mediach się sprzedaje prosty przekaz, że mieszczuchom przeszkadza i jak widać to działa - bo powielasz podobne bzdury
Większy problem to darcie japy, disco polo, ryk dzieci w basenie bo dom (czy nawet ogródek ROD) bez basenu to przecież nie przejdzie w 2026 roku i spalinowa kosiarka na trawnik 100m2 świątek piątek czy niedziela. Taki rodziaj wieśniactwa właśnie z miast przybywa na wieś.
@marcingliwice: Warszawskie osiedle. Przy otwartym balkonie w nocy zdarza mi się budzić bo tzw młodzież drze ryja
@marcingliwice: Co ? xD Masz problem, że ludzie sobie żyją a dzieci się bawią ? xD
Powinno być, że akceptuje ZASTANY hałas, zapach itp.
Nie może być tak, że kupujesz dom na wsi i jakieś smrody tam są (i akceptujesz) a tutaj zaraz jakiś konglomerat rolniczy stawia obok chlewnię na dziesiątki tysięcy tuczników.
Czy to się różni od