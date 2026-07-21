no gdzie zarobisz 280zł na godzinę (chyba obecny limit dla lekarzy wprowadzony po aferze świńskiego koryta) mnożąc to o ilość gdzie można być jednocześnie w których zaginasz czasoprzestrzeń robiąc z doby 72h

plus będzie taki, że w końcu będzie więcej konowałów wypisujących recepty co skróci trochę kolejki