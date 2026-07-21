Maturzyści szturmują medycynę. Rekordowe zainteresowanie
Oczywiście studia medyczne są ciężkie i praca po kilkanaście godzin na dobę tak samo, ale myślę, że ratowanie ludzi i pomaganie im rekompensuje to w pełni mówi jedna z maturzystekfreedomseeker
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Komentarze (66)
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Pomodlę się żeby w przypadku medycyny finał był podobny
@alkoJezus: Prawdziwy katolik sku**iel ;)
@alkoJezus: Będzie dokładnie tak samo! Ten rok jest rekordowy (jak wszystkie poprzednie...) w naborze na studia lekarskie. Egzamin lekarski zdają wszyscy.
Za 10 lat ci skończą studia (6 studia + 4 specjalizacja) i się okaże... że praca jest ale słabo płatna, opinia lekarzy zszargana obecną chciwością, każdy patrzy lekarzom na ręce, chce rachunku jak jakiś błąd to od razu do sądu,
Ta, wcale nie chodzi o pieniądze ( ͡º ͜ʖ͡º)
a kary są dla babci co marchewke z działki chciała za 5zł sprzedac
haha budżetówka
xDˣᴰ
w sumie nie wiem ile to ale nie mam za sobą bardzo ciężkich studiów medycznych...
tak samo nie rozumiem jak można w 24h przepracować 72h... ale to już jest chyba metafizyka z tych właśnie studiów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
plus będzie taki, że w końcu będzie więcej konowałów wypisujących recepty co skróci trochę kolejki