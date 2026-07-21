Kacprzyk vs. Jędrzejczyk. Prokuratura potwierdza, chodzi o sprawę pobicia
Postępowanie w sprawie domniemanego pobicia Dawida Kacprzyka, byłego kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, zostało umorzone -przekazał portal Zero. Czynu tego miał się dopuścić były ordynator oddziału chirurgii i sygnalista nieprawidłowości w placówce Emil Jędrzejewskifreedomseeker
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Komentarze (11)
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@user_28_: w dykcie potrafią wydać nawet dwa wyroki nieprawomocne pierwszej instancji w jednej sprawie, gdy skierują do ponownego rozpatrzenia. Więc odumorzyć tym bardziej mogą.
Polskie prawo i polscy prawnicy są elastyczni jak karynka na zleconym wyjeździe do Dubaju. Piruecik interpretacyjny, ustalona pozycja procesowa, nadstawienie dowodów, połyk argumentacji. Ludzie z tego zawodu są nader gibcy.
btw, sędziowie stosują te same manipulacje co kitle. M.in. nie usuwają z zawodu ewidentnych cwaniaków,
Moze ten Jedrzejewski tez oszukal NFZ czy cos, niech udowodnia. Ale fakt ze go zglosili do prokuratury na pokaz po kontroli z poprzedniego roku xDD to jest absurd. Wszyscy tam powinni zostac zdymisjonowani
A jak
Ciekawe tylko, że jeden z tych "przekrętasów" jest ciągle grillowany przez prokuraturę. Przypadek?