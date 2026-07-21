Legalne granie jest teraz tańsze niz kiedykolwiek. Wiele gier w ogóle jest w trybie F2P, często jakąś grę można odebrać za darmo, jest bardzo duzo wyprzedaży na gog czy steam. Największe premiery oczywiście moga byc poza zasięgiem finansowym ale jezeli ktoś chce grać to nigdy nie miał aż tylu możliwości co dzisiaj.

PlayStation to nie jest jedyne miejsce do grania i na pewno nie jest najtańsze. Gdzie nawet za głupie multi trzeba Pokaż całość