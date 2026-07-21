Koniec płyt może oznaczać koniec taniego grania
Planowane zakończenie produkcji fizycznych gier na PlayStation w 2028 roku wywołało dyskusję o własności, dostępie do zakupionych tytułów i przyszłości kolekcjonowania.ochucki
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Planowane zakończenie produkcji fizycznych gier na PlayStation w 2028 roku wywołało dyskusję o własności, dostępie do zakupionych tytułów i przyszłości kolekcjonowania.ochucki
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Komentarze (29)
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Już kiedyś przecież pisali, że nie będzie fizycznych kopii gier to będą tańsze xD
@Blaskun: bedzie taniej produkowac a nie ze gry beda tansze.
@Commodore_64: Rzecz w tym, że to tylko działa w demokratycznej utopii, a w rzeczywistości demokracja nie działa, bo większość ludzi to idioci i nie widzą dalej niż czubek własnego nosa.
Nawet podczas okupacji mówili, "tylko świnie siedzą w kinie", a i tak ludzie chodzili na niemieckie filmy. Nawet wojna nie skłoniła ludzi do
Poza tym jak komuś szkoda kasy to są torrenty i warezy.
Był moment, że gry były tanie. To był rok ~2007 kiedy dolar był po 2,5zł. Teraz i tak nie mozna narzekac. Dziesiatki swietnych, kilkuletnich tytulów za grosze, albo topowe gry F2P.
PlayStation to nie jest jedyne miejsce do grania i na pewno nie jest najtańsze. Gdzie nawet za głupie multi trzeba
jak gra kosztowała 200 pln przy zarobkach 3000, to było za drogo
jak kosztuje 200 pln przy zarobkach 7000, to dalej za drogo
jakby kosztowało 20 pln to też polaczki by płakały że za drogo
ukraść z torrentów to jedyna "uczciwa cena"