Ja tego kompletnie nie rozumiem, tego stałego obliczania,za mało za dużo,w sam raz. Czy ktoś w tym kraju oblicza czy mamy w sam raz dekarzy czy za mało czy za dużo, czy za mało czy za dużo mechaników samochodowych? Zawód lekarza powinien być kompletnie uwolniony, tak jak i wszystkie inne zawody. Żadnych limitów, żadnego ograniczania. Co więcej jeżeli rządowi tak zależy na obywatelach i na dobrej ochronie zdrowia to powinien teraz na Pokaż całość