Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
Narracja jest taka, że limit miejsc służy temu, by nie wydawać publicznych pieniędzy na kształcenie nadmiaru lekarzy. Dlaczego zatem to samo rozporządzenie ministra centralnie reguluje też liczbę miejsc na PRYWATNYCH uczelniach, gdzie studenci sami płacą za naukę? ( ʖ )tomasztomasz1234
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Komentarze (99)
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@heron:
Z perspektywy społeczeństwa: o 50 000 za mało.
Z perspektywy NILu: o 100 000 za dużo xD
Nic sie nie zmieni, pokrzycza, pojecza, zaraz jakis inny temat wleci i tyle.
@PuchaczLesny: Który? Obecny, poprzedni, jeszcze poprzedni i jeszcze 23 rządy wstecz? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@ElGecko: Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś akademie wojskowe, gdzie państwo daje tym studentom wyżywienie przez 3,5-5 lat a oni zostają wojskowymi na 10+ lat - jak nie zostaną to muszą całą kasę zwracać.
Tak po za tym to limitów odgórnie od państwa nie ma.
zawsze im sie należy i zawsze są pokrzywdzeni
@Lufio: Jest mała różnica. órnicy nie chcą pracować w prywatnych kopalniach bo tam jest wyzysk podobno i warunki rynkowe. U lekarzy chyba odwrotnie - wyzysk w NFZ a na prywacie bardziej się opłaca?
Tak czy inaczej jakby lekarze nie chcieli pracować na NFZ to i tak po dupsku dostaną pacjenci, którzy będą stękać, że terminy długie i jeszcze
Na strzyżeniu owiec najlepiej się zarabia gdy owiec jest dużo a strzyżących mało.
Gdzie strzyżący się uczył strzyc - czy prywatnie czy państwowo - nie ma to żadnego znaczenia.
@pomaranczowyogorek POPiS rządzi od 20 lat. Jeśli mimo tak oczywistych wałków Polacy nadal ich wybierają to chyba to lubią...
A ciut bardziej serio to po prostu większość nie analizuje faktów tylko czeka na interpretację od dziennikarza lub księdza, a POPiS trzyma wszystkie media.
M.in. stąd coraz poważniejsze zakusy na cenzurę Internetu
Każdy kto studiuje za darmo powinien mieć obowiązek odpracować ileś lat po studiach w państwowej służbie (tutaj samo jak absolwenci szkół wojskowych, czy innych podobnych).
To efektywnie oznacza że rekrutacja na studia to rekrutacja do pracy, z długim szkoleniem. A jeśli do pracy zgłasza się 30 kandydatów na miejsce (tak jak podobno na studia medyczne na