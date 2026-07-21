Ja jestem prostym człowiekiem. Dla mnie drogami rowerowymi to powinny być wyłącznie velostrady łączące miejscowości (dlaczego nie wykorzystuje się w całości dróg serwisowych wzdłuż autostrad?!) i kierujące z przedmieść do centrum czy stref ekonomicznych i tylko takie specjalne trasy powinny być wyłącznie przeznaczone dla rowerzystów wszystkich maści i odcieni. Wielokrotnie jednak spotykałem się z sytuacją, że jedyną trasą między jedną a drugą dzielnicą peryferyjną albo jedną i drugą wioską była albo trasa Pokaż całość