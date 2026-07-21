Mapa infrastruktury rowerowej w Europie
Mapa infrastruktury rowerowej w Europie. Liderzy raczej bez zaskoczeń :)velomapa
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Mapa infrastruktury rowerowej w Europie. Liderzy raczej bez zaskoczeń :)velomapa
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Komentarze (49)
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Duże miasto ...
Po pierwsze, część tzw ddr zaczyna się i kończy totalnie w losowych miejscach. Szczególnie te prowadzące w okolice granic miasta.
Wygląda to tak, jakby ktoś dostawał dotacje na drogę rowerową i decydowały o tym wspólnoty mieszkaniowe.
Absurdy w stylu jest, nie ma, jest kolejne 50m to standard na osiedlach ...
Mapa wygląda jakby ktoś ją rysował długopisem który przestaje pisać ...
Bywa coraz lepiej, ale wciąż nieraz ścieżki rowerowe raczej utrudniają poruszanie się rowerem.
Link: https://brouter.de/brouter-web/#map=14/49.8264/19.1477/OpenTopoMap,terrarium-hillshading&lonlats=19.143162,49.843957;19.164603,49.822459