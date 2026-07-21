Polacy narzekają na system kaucyjny. Coraz więcej zgłoszeń do GIOŚ
Najczęściej zgłaszane są sytuacje, gdy automaty uległy awarii, a pracownicy sklepu nie chcą odebrać opakowań, oraz gdy pracownicy nie chcą spieniężyć bonu. Konsumenci wskazują też na zwracanie kaucji w wysokości innej niż na znaku kaucji, nieprzyjmowanie butelek i puszek, mimo, że mają znak kaucjicepheus
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Komentarze (104)
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Co prawda wtedy zyska pis, dlatego obok powinna być naklejka z cytatem Morawieckiego. Tak żeby każdy dostał zwarcia.
Taka kampania prewyborcza ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dwa dni temu chciałem oddać pare puszek: w pierwszym sklepie nie mają worków. W drugim sklepie nie mają miejsca. W trzecim sklepie mają automat od dwóch dni, ale już się zepsuł. W czwartym sklepie już naprawili automat, ale jest pełny. W piątym sklepie "się w to nie bawią". W szóstym sklepie "Biedronka" automat przyjął puszki i wypluł bon, ale żeby mi wydać gotówkę