Największy debilizm ostatniej dekady, do jakiego Polacy doprowadzili ¯\(ツ)/¯

Dwa dni temu chciałem oddać pare puszek: w pierwszym sklepie nie mają worków. W drugim sklepie nie mają miejsca. W trzecim sklepie mają automat od dwóch dni, ale już się zepsuł. W czwartym sklepie już naprawili automat, ale jest pełny. W piątym sklepie "się w to nie bawią". W szóstym sklepie "Biedronka" automat przyjął puszki i wypluł bon, ale żeby mi wydać gotówkę Pokaż całość