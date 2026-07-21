55-metrowa Matka Boża z windą i... zwolnienia grupowe. Kontrasty u polskiego miliardera
Roman Karkosik finansuje 55-metrowy pomnik Matki Bożej, który ma zostać najwyższą figurą maryjną w Europie. W tym samym czasie należąca do Grupy Boryszew Walcownia Metali Dziedzice rozpoczyna konsultacje w sprawie zwolnienia nawet 200 osób. Dwie odrębne sprawy, ale jeden właścicielski kontrast, którFXMAG
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Komentarze (69)
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Ogólnie jako spółka są na plusie ale walcownia jest od lat na dużym minusie. Więc zupełnie bez sensu jest dopłacać do niej kolejne lata, za to jest prokurator. W sensie za działanie na szkodę spółki.
@syfanalny: bycie "na plusie" czy "na minusie" nie oznacza działania na szkodę spółki. Celowe straty na nierentownej walcowni już tak. A poczta i telewizja publiczna? Tam masz "nieskończony" worek z kasą z budżetu więc spółka robi co chce.
@Prawak_Fikolarz_Borys_Jelcyn_Drugi: nie jestem teologiem, ale dzieci w szkole na religii już się uczą, że jednak nie "de facto".
Niech pracownicy zastawia domy i pomoga firmie jak sie nie podoba.
A co z zestawieniem postawy chrześcijańskiej do Twojej opinii, że ludzi zostawić samym sobie niech zdychają? Zalatuje hipokryzją, a hipokryzję warto wytykać co autor znaleziska zrobił.