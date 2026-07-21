Przecież biblia mówi jasno że nie będzisz robił figur i obrazów tego co na ziemi i co pod wodą. Zresztą nie rozumiem, czemu Maryję przedstawiają zawsze w ten sposób. Jej kult wszedł dopiero gruuubo pod koniec średniowiecza. Lepiej postawić pomnik psom wyszukującym miny albo szczurom laboratoryjnym które giną dziesiątkami tysięcy nierzadko w męczarniach (łamie się kręgosłupy by sprawdzić czy się zrosną po tysięcznej wersji leku xD) po to by nasze leki mogły Pokaż całość