Szpitale mają raportować NFZ godzinowe grafiki lekarzy. Projekt w konsultacjach
Szpitale będą musiały przekazywać do NFZ godzinowe zestawienia pracy lekarzy i innych medyków. Fundusz ma dzięki temu wykrywać przypadki rozliczania świadczeń w kilku miejscach jednocześnie. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładałairaG
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Komentarze (20)
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Niech jeszcze napiszą skargę to sekretarza PZPR xD
@piotrz1: dlatego powinien być zakaz konkurencji, albo pracujesz dla nfz albo innej firmy. I wtedy nie ma samowolki i korzystania ze sprzetu nfz bo sobie wynaja pokoik i przyjmuje tylko ze stetoskopem a na zabiegi "zapisuje" do szpitala.
Nie da się skontrolować czy lekarz przyszedł punktualnie/pracuje tam gdzie być powinien ¯_(ツ)_/¯
Bo wyjadą hlip hlip
Komentarz usunięty przez moderatora
Jak wprowadza stawki godzinowe maksymalne to lekarze pójdą do prywatnych szpitali a limitów i tak nie zwiększa.
Normalnie Afryka.