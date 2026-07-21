Nie rozumiem, dlaczego nie stosuje się firewalli w "klasycznym" wydaniu. Działa to tak: na dzień dobry blokujemy WSZYSTKO. Potem odblokowujemy konkretne rzeczy, oczywiście przeglądarke, niektóre usługi np. czas (NTP) i to właściwie wszystko. W ten sposób nie działa ani telemetria, ani aktualizacje (no chyba że chcesz sobie je włączyć, to trzeba się chwile namęczyć ale jest to możliwe) itd. Ja wychodze z założenia że na dzień dobry zakluczam internet tak jak drzwi Pokaż całość