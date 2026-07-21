Windows śledzi cię przez GDID nawet przez VPN. FBI ma dostęp
Microsoft daje każdej instalacji Windows unikalny identyfikator GDID, wysyłany regularnie z telemetrią. VPN nie chroni, bo GDID wiąże aktywność z konkretnym urządzeniem. Dostęp mają pracownicy Microsoftu i organy ścigania takie jak FBI. Wyłączenie jest trudne, choć istnieją nieoficjalne skrypty.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Czyli: niemożliwe. Bo jeśli zaszyli coś takiego i nie zostało to wykryte dopóki nie zostali wsypani przez dokumenty sądowe, to na pewno nie jest to jedyna metoda telemetrii. A kolejne aktualizacje na pewno będą jeszcze bardziej mieszać.
Lepiej używać jakiegoś Linuxa, a nie próbować oszukać dużego oszusta.
Ewentualnie zastowac firewall w postaci przecięcia kabla i odpięcia kart WiFi.
@patefoniq: kiedyś Ubuntu zbierało wszystkie wyszukiwania wpisane w systemową wyszukiwarkę i wysyłali to do Amazonu. Szybko zostali skarceni przez społeczność. Od wielu lat próbują przeforsować swoje paczki snap jako uniwersalny standard w GNU/Linux. Szkoda tylko, że zapewnili sobie nad nimi całkowitą kontrolę. Zaczęli zachowywać się jak typowe "evil corpo". Mam
@Urson86: to Android z GMS (Google Mobile Services). Czysty Android bez tego nie zachowuje się tak. Kiedyś testowałem czystą wersję AOSP i patrzyłem na cały ruch wychodzący z tel i jest czysto.
juz nawet byly wpadki 'powaznych' przestepcow bo uznali ze wlaczenie vpn + zamowienie pizzy na wlasny adres i oplacenie wlasna karta jest ok zabezpieczeniem. fajnie czemu nie mi to w sumie pasuje ;p
Tymczasem instalacja każdej user-friendly dystrybucji to klikanie "dalej" -> "dalej" -> "koniec"
i zapora nie w systemie ale endpoint czyli punkcie końcowym po za systemem komouterem docelowym/
Router/Firewall <----- Komputer [ poprawienie ]
Router <---- Komputer/Firewall [ Źle ]
3.11? 95? 7? 11?
Czy wszystkie? Tego się nie dowiedziałem a to istotne.