Krytyczna luka w 7-Zip. Otwarcie archiwum przejmuje kontrolę nad komputerem
CVE-2026-14266 to krytyczna podatność w obsłudze archiwów XZ w 7-Zip. Wystarczy otworzyć spreparowane archiwum, by atakujący wykonał dowolny kod na komputerze ofiary. Problem dotyczy wszystkich wersji poniżej 26.02. Aktualizacja jest dostępna i zalecana natychmiast.real_scoria
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Komentarze (25)
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@outdust: Bo ma pewne zalety.
https://www.malwarebytes.com/pl/blog/news/2026/07/winrar-flaw-could-allow-attackers-to-take-control-of-your-computer
<ja który zawsze odznacza takie opcje żeby mi się wygląd programu nie zmienił>
2026-06-26
https://sourceforge.net/p/sevenzip/discussion/45797/thread/b8d64839d0/
NanaZip; 2026-07-03: https://github.com/M2Team/NanaZip/releases/tag/6.5.1767.0
Winrar miał pare razy to samo. jeszcze przed 7zipem
https://wykop.pl/link/7982841/krytyczna-luka-w-7-zip-otwarcie-archiwum-przejmuje-kontrole-nad-komputerem/komentarz/137863723/nie-chcieliscie-placic-za-winrar-to-macie#137864205
https://www.malwarebytes.com/pl/blog/news/2026/07/winrar-flaw-could-allow-attackers-to-take-control-of-your-computer