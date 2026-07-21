A potem pacjent przyjdzie i lekarzyna z tekstem. Panie co pan tak późno przychodzi! Gdyby przyszedł Pan rok temu to wyleczylibyśmy Pana w dwa dni, a tak zdychac pan będziesz 3 lata w cierpieniu. Ale z dwója złego Panu powiem, że dzisiaj jestem na 6 dyżurach po 72h na dobę i ciężko się pracuje oj cięzko. Jest godzina 12 i jest Pan moim drugim pacjentem, a ja robię dzisiaj do 12.30 i Pokaż całość