Pacjent z rakiem wątroby ODMOWA LECZENIA i zaproszenie na 2027
Masz raka wątroby? Niestety, państwo nie ma pieniędzy na Twoje leczenie. Kolejny pacjent z ODMOWĄ LECZENIAtomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Masz raka wątroby? Niestety, państwo nie ma pieniędzy na Twoje leczenie. Kolejny pacjent z ODMOWĄ LECZENIAtomasztomasz1234
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (56)
najlepsze
takze dalej macie publiczne ale dziala to jak dziala i trzeba bedzie dosypywac coraz wiecej pieniedzy bo nikt tego nie kontroluje w wystarczajacy sposob
az dojdzie do punktu krytycznego za 5, 10, 15 czy 20 lat gdzie dlugi zjadza calosc
wyobrazcie sobie
Sporo ludzi pamięta ją jako blamaż ale mało kto pamięta, że ona nigdy nie została przeprowadzona do końca. I początkiem problemów NFZ jest właśnie to jak wyglądał koniec kas chorych. Z perspektywy czasu to się wydaje najsensowniejszą próbą reformy.
Z kolei kasy chorych zlikwidował Łapiński i w ich miejsce wprowadził NFZ, który do tej pory nawet konceptualnie nie rozwiązał problemów,
System to tylko zbiór zasad, zapisanych na jakiejś kartce. Zasady są martwe, jeżeli nie są egzekwowane.