Miał 2,7 promila alkoholu, spowodował wypadek. Kierowcę wypuścili bez zarzutów
Kierowca, który jechał autostradą A1, mając w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu, nie usłyszał zarzutów. Decyzją prokuratora z Lublińca jeszcze tego samego dnia zwolniony z aresztu.mozartt
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Komentarze (19)
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- Weź się, tato...
@PuchaczLesny: slowo-klucz. Kiedy ostatni raz slyszelismy ze jakis prokurator zostal skazany na odsiadke w Kartonie?
Zapiedralaj po pijaku pod prąd autostradą - a, nic się nie stało, możesz iść.
Nic się małpy nie nauczą ¯\(ツ)/¯