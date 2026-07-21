Polska deportuje rekordową liczbę cudzoziemców. Wzrost o prawie 30 proc.
W pierwszej połowie 2026 roku loty organizowane w ramach procedur powrotowych objęły 5640 osób. To o 1220 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. MSWiA twierdzi, że skuteczność realizacji decyzji powrotowych w Polsce wynosi 65 proc. przy unijnej średniej 30 proc.zwyklychlopakszary
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
1. Pracuje
2. Nie łamie prawa
3. Szanuje nasze zwyczaje i tradycje
Może zostać. Jeżeli nie pasuje którykolwiek z ww. punktów to też zapraszam... wyp....
@konkarne: Mordo, większość to sama się zgłasza. A to z powodu dopłat na tzw. reintegrację.
@konkarne: no raczej nie, też papa
Polska nie powinna okradać innych krajów z tak przykładnych obywateli
A o tym ze ktos nie szanuje naszych zwyczajow dowiemy sie dopiero jak kolumbijczyk wykole oczy kobiecie w parku (był legalnie).
"Polska deportuje tylko ułamek tych, którzy powinni opuścić nasz kraj. W rejestrze osób niepożądanych jest już 31 tys. cudzoziemców – ujawnia „Rzeczpospolita”." W zeszłym roku deportowano kilka procent z całości która powinna zostać deportowana, no to jak się deportuje trochę więcej to można napisać o szalonych wzrostach. :D
https://www.rp.pl/polityka/art42944401-tysiace-cudzoziemcow-do-wydalenia
Studentów z obcych krajów ma podstawie przepisów z czasów rządów PiS przybywa tysiące ale żeby to zmieniać musi być podpis prezydenta a on nie podpisuje nic co zmienia przepisy ustanowione przez PiS
to 10k ludzi rocznie to jest nic, jak w samym 2021 wydali 500k pozwoleń dla obcokrajowców
Ktos mi przypomni skad najwiecej janusze sciagaja ludzi?
Komentarz usunięty przez autora