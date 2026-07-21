Nieletni na hulajnodze elektrycznej lub Sur-Ronie – co naprawdę grozi dziecku i rodzicom?
Nastolatek na hulajnodze albo Sur-Ronie może w kilka minut narazić siebie i rodziców na sąd rodzinny, zakaz prowadzenia, wysokie odszkodowanie, a nawet utratę pojazdu. Sprawdź, co naprawdę grozi za jazdę bez uprawnień, bez kasku, z pasażerem lub na jednym kole.Matszach2
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Komentarze (36)
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https://www.rte.ie/news/ireland/2026/0720/1584131-escooters-ireland-meeting/
Wprowadzają od
@mariusz-lak:
ale to ze jednego ukaraja, nie oznacza, ze nie chroni przez to
tak samo jest wszędzie - ludzie dostają coś, jedni używają tego rozsądnie i nic nie odwalają, ale pojawia się grupa kretynów, która mocno nadużywa danego dobra i zaczyna stwarzać niebezpieczeństwo dla bogu ducha winnych ludzi. No i wtedy pojawiają się regulacje. Ograniczenia prędkości, zakazy wyprzedzania - wszystkie te przepisy napisane są krwią ofiar debili, którzy nie potrafili podejść do tematu
@Mszanin: no a jak określisz PORD i taryfikator mandatów? Brakuje tylko większej nieuchronności kary, czyli przepisy są, ale kuleje ich egzekwowanie.
Aby jeździć samochodem, trzeba:
- mieć
a jak wjeżdżałeś do jeziora, gdzie mieszkaliście, to nie gasł od wody? ( ͡º ͜ʖ͡º)