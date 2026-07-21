Ogólnie spoko ale znowu wpadamy w taki paradoks że rząd przez lata nic nie robił, a teraz nagle się obudzą i wejdę pewnie restrykcje które dotkną każdego, w tym użytkowników hulajnóg którzy jeżdżą jak ludzie i nikomu nie zagrażają, sam przesiadłem się na hulajnogę bo tam gdzie potrzebuje dojeżdżam w 15 minut, komunikacją i samochodem zajęłoby mi to dłużej, już nie wspominając o miejscach parkingowych, taka trochę odpowiedzialność zbiorowa za idiotów.